Di Stefano su Chukwueze: "Ora deve trovare continuità dopo il gol di Verona"

Nell'ultima partita contro il Verona, Samuel Chukwueze ha segnato il suo primo gol in Serie A. Queste le parole sull'attaccante nigeriano di Peppe Di Stefano, intervistato dal canale YouTube di Carlo Pellegatti: "Era un ragazzo totalmente dentro al gruppo, ma entrava poco nelle dinamiche tattiche di campo. E infatti nei primi sei mesi ha faticato. Dopo la Coppa d'Africa, in cui non ha fatto benissimo, si è guardato dentro e ha capito di dover cambiare qualcosa e di avere un approccio diverso.

Ora deve trovare continuità dopo il gol di Verona. Mi aspettavo di più da lui nei primi sei mesi, però c'è anche chi dice che aveva bisogno di un periodo di ambientamento".