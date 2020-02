Di Stefano su Ibra: "Se oggi lavorerà con la squadra domani sarà titolare"

In collegamento da Milanello, Peppe Di Stefano ha parlato su Sky sport 24 delle condizioni di Zlatan Ibrahimovic: “In riferimento alle condizioni di Ibra vi abbiamo raccontato ormai da 7-8 giorni qual è il decorso: un’influenza una settimana fa unita ad un affaticamento al polpaccio. Ibra non ha saltato la partita col Verona solo per l’influenza, e infatti l’abbiamo notato nei giorni successivi in cui si è sempre allenato a parte con un lavoro differenziato e specifico, propedeutico al rientro in gruppo. Ieri ha lavorato con la squadra sul campo a parte la partitella, se oggi lavorerà con la squadra, così come Pioli ha detto che dovrebbe fare, allora Ibra giocherà dal primo minuto il derby”.