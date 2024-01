Di Stefano sui propositi per il 2024: "Tutti vogliono vedere la mano di Cardinale. Bisogna trovare una filosofia da Milan"

Ospite del canale YouTube di Carlo Pellegatti per il primo giorno dell'anno, è stato invitato Peppe Di Stefano, inviato al seguito del Milan per Sky Sport da diverse stagioni e grane conoscitore dell'universo rossonero. Nella chiacchierata si è fatto un bilancio del 2023 appena concluso e si sono affrontate alcune tematiche centrali per il nuovo anno 2024.

Le parole di Di Stefano sui propositi del Milan per il 2024: "Quest’anno dovrà essere l’anno del ribaltone e della rivoluzione. Cardinale dopo un po’ di tempo di apprendistato ha visto, ha capito e ha conosciuto: adesso tutti vogliono vedere la sua mano. Nel giro di sei mesi accadrà qualcosa anche per il futuro della guida tecnica. Mercato? Il Milan ha un ottimo scouting: bisogna semmai crescere negli altri settori e trovare una filosofia da Milan. Gli ultimi mesi non solo sono stati complicati ma c’è stata anche un’aura di incertezza nelle cose che si facevano, nelle cose che si dicevano, nella gestione dei momenti anche negativi. E anche la gestione di questi momenti fa la differenza in un grande club: dare delle linee, entrare a gamba tesa su alcune situazioni. Il Milan potrà e dovrà farlo nel 2024."