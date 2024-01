Di Stefano sul mercato: "Si deve tornare a un sano equilibrio anche nelle scelte di mercato per il futuro"

vedi letture

Ospite del canale YouTube di Carlo Pellegatti per il primo giorno dell'anno, è stato invitato Peppe Di Stefano, inviato al seguito del Milan per Sky Sport da diverse stagioni e grane conoscitore dell'universo rossonero. Nella chiacchierata si è fatto un bilancio del 2023 appena concluso e si sono affrontate alcune tematiche centrali per il nuovo anno 2024.

Le parole di Di Stefano sulle strategie di mercato: "Non servono solo gli anziani o solo i giovani, ma serve il mix. Il mercato che ha cambiato il Milan è stato quello del 2020, poco prima del covid, quando il Milan prende Kjaer e Ibrahimovic, poi prende Saelemaekers e qualche altro giovane. La somma a volte è la cosa ideale. Comprare troppi giovani non può essere da Milan, me ne rendo conto, comprare solo esperti, non ha senso perché devi guardare in prospettiva. Forse nel mercato dell’estate 2022 si è guardato soltanto alla parte giovani, nel mercato estate 2023 si è guardato soltanto al rinnovamento. Si deve tornare a un sano equilibrio anche nelle scelte di mercato per il futuro".