Di Stefano sul Milan: "Ci saranno 7-8 giocatori da sostituire"

Intervenuto da Casa Milan su SkySport24, Peppe Di Stefano ha parlato così del mercato estivo rossonero: "Secondo me ci sarà una rivoluzione nella rosa: ci saranno cinque addii sicuri di coloro che sono in scadenza di contratto, cioè Abate, Zapata, Montolivo, Bertolacci e Josè Mauri, Bakayoko non verrà riscatto e attenzione poi che, senza Champions, qualche big potrebbe essere sacrificato. Se andranno via 7-8 giocatori, andranno sostituiti, quindi è normale parlare di rivoluzione".