Di Vaio su Motta: "Faremo di tutto per trattenerlo ma rispetteremo la sua volontà"

Il Bologna ha raggiunto la qualificazione in Champions League nel corso dell'ultimo weekend, ottenendo un traguardo storico dopo oltre quasi 60 anni dall'ultima volta. Ora la squadra rossoblù proverà a trattenere i principali artefici di una cavalcata incredibile, su tutti l'allenatoe Thiago Motta. Il tecnico italo-brasiliano va in scadenza al termine della stagione ed è sui radar specialmente di Juventus, che è in vantaggio, e Milan, che vorrebbe provare a rimontare sui bianconeri. Oggi Marco Di Vaio, ex capitano del Bologna e ds del club è intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24.

Le parole di Marco Di Vaio su Thiago Motta: "Noi faremo di tutto per trattenere il Mister Motta come tutti sanno, la nostra volontà è ben chiara, aspettiamo di sederci a tavolo con lui. Ci sono argomenti importanti da mettere su piatto per continuare col Bologna, ma rispetteremo la sua volontà. La prima cosa che mi sento di dire, a prescindere da tutto, è ringraziare Motta per quello che ha fatto per il Bologna, per la sua serietà, per il suo gruppo di lavoro, è anche migliorato, ha cambiato il suo modo di giocare. Il Mister Motta ha saputo valorizzare tutta la formazione. Ora con le 5 sostituzioni puoi stravolgere la partita, sono più valorizzati e coinvolti tutti i giocatori"