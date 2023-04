Di Vaio su Pioli: "E' di un altro livello: non mi ha sorpreso quello che ha fatto"

MilanNews.it

Marco Di Vaio, ex giocatore del Bologna (oggi direttore sportivo) e vecchio calciatore allenato da Stefano Pioli, ha parlato così del tecnico rossonero in un'intervista a Cronache di Spogliatoio: "Capii subito che era di un altro livello. Mi gestì in maniera perfetta, con una sensibilità e un tatto davvero unici. Con lui costruimmo una delle migliori stagioni degli ultimi vent’anni del Bologna. Una grande scoperta per me e infatti non mi ha sorpreso quello che poi è riuscito a fare. Pioli is on fire ormai lo senti ovunque. Certo, mi sorprenderei però se dovesse vincere la Champions"