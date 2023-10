Dia salva Inzaghi alla prima sulla panchina con la Salernitana: 2-2 contro il Cagliari

vedi letture

Una partita durata oltre 100 minuti per un risultato finale di 2-2 tra Salernitana e Cagliari. Sardi che vanno in vantaggio per ben due volte, ma Dia accorcia le distanze prima e pareggia i conti poi alla prima di Inzaghi sulla panchina dei granata.