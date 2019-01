Diawara, a Milano vogliamo due vittorie

(ANSA) NAPOLI, 24 GEN - "Ci aspettano due partite molto toste col Milan. Non sarà facile e sarà anche faticoso. Stiamo preparando bene la partita, andiamo lì con la testa di vincere entrambe le gare". Lo ha detto il centrocampista del Napoli Amadou Diawara in un'intervista a Radio Kiss Kiss. Diawara sottolinea la corsa del Napoli per sottrarre lo scudetto alla Juventus e per le Coppe: "Il campionato - afferma - non è ancora finito. E' difficile, sicuramente, ma cerchiamo di continuare così, accumulare punti e accorciare fino a maggio. L'Europa League è un obiettivo per noi. Ora però ci concentriamo su campionato e Coppa Italia, che sono più imminenti". Il centrocampista della Guinea elogia anche i suoi compagni a cominciare da Fabian Ruiz: "A volte - dice - vedendolo giocare mi chiedo quanti anni abbia, penso che ne abbia 30. Ogni volta ci scherzo, gli dico 'Ma quanti anni hai?'".