Diaz, che spettacolo! E dedica il gol al nonno scomparso qualche giorno fa...

© foto di www.imagephotoagency.it

La copertina se l'è presa Rafael Leao per la doppietta, ma non si può non esaltare la prestazione di ieri sera di Brahim Diaz, autore di un gol e di un assist, oltre che di tante grandissime giocate, come il dribbling su Lobotka da cui poi è nata la prima rete del portoghese. Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, sui social lo spagnolo ha espresso tutta la sua felicità ("Questo è l’Ac Milan! Grande partita di squadra, andiamo!"), ma ha voluto anche dedicare il gol segnato al Maradona al nonno materno che purtroppo è scomparso qualche giorno fa ("Questo gol è per te, nonno. Riposa in pace").