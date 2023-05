Diaz: "Leao è inarrestabile. Rafa e Vinicius si assomigliano in una cosa: sono entrambi grandi giocatori"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervistato da Marca, Brahim Diaz ha rilasciato queste parole su Rafael Leao: "È un grande giocatore, con un fisico incredibile. A seconda del movimento che faccio, gli do la palla sul piede o nello spazio. Devi dargliela sempre, perché in gara è inarrestabile. Siamo amici, parliamo molto e questo rende tutto più facile. Non appena mi giro, lo guardo subito per cercare di creare un pericolo. È molto veloce. Se è simile a Vinicius? Hanno qualcosa di simile e cioè che sono entrambi grandi giocatori, oltre al fatto che entrambi partono da sinistra".