Diaz saluta i tifosi del Milan: "I migliori, grato per l'amore che mi avete dimostrato"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Brahim Diaz ha salutato ufficialmente il Milan. Lo spagnolo ha dedicato un video pubblicato sul proprio profilo Instagram alla sua avventura milanista, non dimenticando di certo l'affetto dei tifosi: "E a voi tifosi, cosa posso dire!? Siete i migliori. Con il vostro sostegno e la vostra passione, ci avete spinto in ogni partita. I vostri cori e la vostra energia hanno reso ogni momento sul campo indimenticabile. Sono davvero grato per tutto l’amore e l’incoraggiamento che mi avete dimostrato durante il mio tempo qui.

So che sia nei momenti belli sia in quelli difficili continuerete a tifare e sostenere questa squadra. Questo addio non significa che vi dimenticherò. Porterò sempre nel mio cuore i ricordi dei momenti che abbiamo vissuto insieme, come i gol importanti, le vittorie emozionanti e i pazzi festeggiamenti. Ma anche i momenti difficili che ci hanno reso più forti come squadra. Vi saluto con nostalgia, ma anche con emozione per ciò che verrà. Forza Milan".