Dichiarazioni sul Milan, la precisazione dell'ex preparatore Alfredo Magni

In seguito ad alcune dichiarazioni sul momento del Milan a lui attribuite, l’ex preparatore dei portieri del Milan, Alfredo Magni, tiene a precisare come non abbia mai rilasciato nessuna intervista da quando ha lasciato il club rossonero. Mister Magni - come comunicato a MilanNews.it - ha scelto di non esporsi e continuerà a perseguire questa scelta. Le parole emerse nel corso delle scorse settimane non sono a lui attribuibili, in quanto rilasciate dall’omonimo Alfredo Magni, ex giocatore del Monza e Como che nulla ha a che vedere con l’ex preparatore dei portieri di Brescia e Milan.