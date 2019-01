Dopo essere stato a lungo in bilico per tutto il mese di dicembre, Gennaro Gattuso ha ricevuto attestati di stima prima della partita contro la Spal e la definitiva conferma e fiducia al termine dell'ultimo match dell'anno. Nonostante le difficoltà, quindi,...

La CAN Pro ha reso note le designazioni arbitrali per la quattordicesima giornata d'andata del campionato Primavera 1. Sampdoria-Milan, gara che vedrà l'esordio di Federico Giunti sulla panchina rossonera al posto di Alessandro Lupi, vedrà la seguente...

Per commentare il momento del Milan, la redazione di Milannews.it ha contattato in esclusiva l'ex bomber Dario Hubner con il quale abbiamo parlato di Gonzalo Higuain, di Lucas Paquetà e delle voci su Stefano Sensi. Ecco le sue parole: Sig.Hubner, hanno fatto...

Bioscalin, marchio iconico dell'azienda Giuliani, diventa Hair Care Partner di AC Milan per le stagioni 2018/2019 e 2019/2020. Bioscalin® è il brand di Giuliani - società farmaceutica operante da più di 100 anni - dedicato alla salute e al...

Trevisani: "Leonardo-Higuain? Non è un affronto, il Pipita non deve perdere lucidità"

Di Stefano a Sky: "Le parole di Leo vanno interpretate come 'Pipita svegliati'"

Inter: no ricorso S.Siro, entrino bimbi

Sportitalia - Milan, chiesto Duncan in prestito secco: Sassuolo rifiuta. Continuano le trattative

Todibo: "Grazie Barça, ti ripagherò. Ma per ora testa al Tolosa"

Il Milan è pronto, l’Uefa no: che danno. C’è stato un mercato prima e dopo la sentenza

Cagliari: Birsa in città, domani la firma

RMC SPORT - Cusin: "Supercoppa a Gedda grande vetrina per l'Italia

Chievo, Campedelli vuole il ritorno di Paloschi. Ma solo in prestito

CorSera - Milan, Leonardo vuole di più da Higuain il cui futuro resta incerto: il Chelsea è sempre in pressing

CorSera - Milan, fino alla Supercoppa Higuain resterà in rossonero. Poi il suo futuro è un’ipotesi: il Chelsea di Sarri farà un tentativo

Gazzetta - Milan, Calhanoglu non si muove: "Sono felice in rossonero"

CorSera - Milan, Sensi accetterebbe il trasferimento in rossonero in prestito con diritto di riscatto

Il CorSport in prima pagina: "Higuain alle strette"

Milan, ieri si è tenuta una riunione del pool di legali di Elliott in vista del vertice a Nyon di venerdì

Milan, diversi club interessati a Josè Mauri ma lui vorrebbe giocarsi ancora le sue carte in rossonero

Il The Sun ci crede: Higuain può arrivare oggi al Chelsea

Gazzetta - Milan, venerdì incontro con l'UEFA ma da Nyon non arriveranno indicazioni definitive sul mercato

Milan-Paquetà: ecco come i rossoneri hanno battuto la concorrenza del Real Madrid

Milan, occorre sfoltire la rosa: Leonardo attende sviluppi dalle trattative con lo Shenzhen per Borini e con il Besiktas per Halilovic

Mansur (O Globo) su Paquetà: "Da tempo il calcio brasiliano non riusciva a produrre un giocatore così"

Di Biagio sull'Europeo Under 21: "Donnarumma, Chiesa, Barella e Pellegrini? Sono tutti arruolabili”

Zavaglia non ha dubbi: "Il colpo più importante lo ha fatto il Milan con Paquetà"

Ravelli sul Milan: "Sopravvivere al fair play. Serve per forza una strategia"

Lazio, Lotito: "Solo io potevo rifiutare 160 milioni per Milinkovic-Savic"

M.Colombo: “Leo ha dovuto cambiare strategia, come trattativa per Fabregas. Ora si punta sui giovani”

Auguri Rino! L'effetto Leo e la fiducia della società: quarantuno candeline come i punti per centrare la Champions

Dida a Paquetà: "Spero tu possa ripetere quello che ha fatto Kakà per il Milan"

Piatek, anche la Juventus si si aggiunge alla corsa per il bomber del Genoa

Verso la Samp, possibile chance dall’inizio per Laxalt

Il Milan in tv: ecco dove vedere i rossoneri tra Sky, DAZN e Rai

Zapata-Musacchio, chi gioca a Genova potrebbe andare in panchina in Supercoppa

Nelson Dida, intervenuto con un video messaggio pubblicato dai profili social del Milan, si è rivolto al connazionale Paquetà: "Spero tu possa ripetere quello che ha fatto Kakà per il Milan o magari anche di più, portando i rossoneri verso tanti successi".

