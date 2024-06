Dida: "Fonseca da Leao? Importante avere subito questo tipo di contatto con un calciatore come Leao"

Nel corso del consueto appuntamento con l'edizione di calciomercato, l'ex portiere del Milan Dida è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 parlando di più temi ed in particolare proprio della squadra rossonera e dei possibili movimenti che questa potrebbe compiere in estate per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Queste le sue dichiarazioni.

"Mi auguro che il Milan prenda grandi giocatori e che faccia una squadra forte per il prossimo anno".

Un commento su Fonseca che è andato nel ritiro del Portogallo per parlare con Leao?

"Sicuramente è importante avere subito questo contatto, specialmente con Leao è che quel calciatore sicuramente importantissimo del Milan ed avere già un contatto di fiducia dimostra che lui ci tiene tanto".

Fonseca incontra Rafa Leao nel ritiro di Euro ‘24: il nuovo Milan comincia così

Il Milan di Fonseca vuole ripartire da Rafa Leao. Il nuovo tecnico rossonero è andato nel ritiro del Portogallo a Euro 2024 per parlare direttamente con l'attaccante portoghese che deve essere al centro del progetto rossonero anche nella prossima stagione. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Fonseca, che è di nazionalità portoghese, ha smosso i suoi contatti e prima di andare in vacanza ha incontrato Rafa.

Il viaggio del tecnico è nel suo piccolo una investitura: Leao è il numero 10 rossonero, il giocatore del Milan che vende più maglie, e Fonseca con l’incontro in Germania ha fatto capire di considerarlo sempre più al centro della squadra. E il futuro? Attenzione alle sirene arabe: nelle prossime settimane si capirà se l'Al Hilal potrà fare un'offerta da oltre 100 milioni per tentare i rossoneri.