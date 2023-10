Diddi: "Ecco cosa non funziona nella fase di non possesso del Milan"

vedi letture

Luca Diddi, match analyst, ha parlato di Rafa Leao nell'intervista concessa a Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube. Ecco le sue parole: "Giocatore stratosferico, ottimo. Ma quello che sto per dire fa riflettere: il giocatore viene preservato dalla fase di non possesso.

La criticità del Milan è data anche da questa cosa: preservare Rafa Leao, che non lavora nella squadra di non possesso. Cosa succedeva ieri? Giro palla dei giocatori del PSG, Leao va su Marquinhos e non su Hakimi, sul quale deve andarci Musah. Si libera, quindi, un centrocampista, Krunic si alza sull'altro centrocampista, Reijnders sull'altro centrocampista e dunque un centrocampista è libero e questa cosa mi va ad agire sulla parte destra, dove c'è Mbappe e mi si crea un quattro contro quattro".