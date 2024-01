Diddi, ex Match Analyst Verona: "Vi racconto Terracciano, è uno dei migliori prospetti italiani"

Il Milan è reduce da una bella vittoria in Coppa Italia contro il Cagliari, e si appresta ora a preparare l'importante sfida di campionato, domenica pomeriggio in casa dell'Empoli. Tra i tanti tempi cruciali di questo ultimo periodo, c'è sicuramente quello legato al calciomercato rossonero, con il Milan che ha da poche ore ufficializzato il ritorno di Matteo Gabbia, ma che è ancora alla ricerca di un altro difensore da regalare a Stefano Pioli. Il nome, come riportato anche dal nostro sito, è quello di Filippo Terracciano, difensore ma all'occorrenza anche centrocampista classe 2003 in questo momento in forza al Verona.

Sul canale youtube di Carlo Pellegatti, è intervenuto così Luca Diddi, ex match analyst del Verona, parlando molto bene del giovane difensore che piace e non poco al club rossonero. Queste le sue parole: "Filippo è un ragazzo meraviglioso, molto scrupoloso su tutto, queste doti le avevo notate già dalle prime amichevoli. Anche a livello fisico è dotato, infatti i test lo vedevano bene, davanti a tutti. Potevamo decidere se darlo in prestito o tenerlo con noi, ma è una persona molto intelligente e che potrà migliorare moltissimo. Mi chiedeva sempre i video delle partite per capire dove sbagliava, è molto attento su queste cose. Dico che in ottica giovanile e della Serie A, Terracciano è uno dei migliori prospetti in circolazione".