Diddi: "Il Milan punti subito su Camarda. L'infortunio di Morata sia un segno del destino"

Sui canali social di Carlo Pellegatti, l'allenatore e match analyst, Luca Diddi, ha detto la sua su Francesco Camarda e la sua evoluzione. E ne consiglia l'impiego immediato in prima squadra:

"Discutendo con un mio amico mi diceva che solo in Italia un giovane così forte lo mandi in Serie C. In Spagna se un giocatore è forte gioca, senza farsi troppi problemi. La prima partita sbaglia? Lo si rimette nella seconda. Paura di bruciarsi? Ma perché? Segna dappertutto, ha fatto doppietta al Novara, ha vinto gli Europei, gioca da tre anni sotto età. È un giocatore da schierare. E dico che il Milan in queste situazioni deve avere coraggio nel buttar dentro un patrimonio non solo del club, ma nel calcio italiano. L'infortunio di Morata sembra un segno del destino".