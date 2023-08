Diddi: "Krunic mi convince: garantisce equilibrio, non è facile da sostituire"

Luca Diddi ha parlato di Rade Krunic nell'intervista concessa a Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube. Ecco le sue parole. "A me Krunic convince, è un giocatore che sa dare equilibrio. Il Fenerbahce farebbe carte false per averlo. Lui è quello del centrocampo che deve fare schermo davanti alla difesa, e non credo sarebbe facile sosituirlo in caso di partenza: andrebbero spesi un bel po' di soldi".