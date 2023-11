Diddi: "Pioli nella lettura a partita in corso mi ha lasciato un po' di dubbi"

Luca Diddi, match analyst FIGC che parla di tattica sul suo profilo social, ha commentato così la prestazione del Milan a Lecce, mettendo l'accento su Stefano Pioli e le sue scelte a gara in corso: "Per un allenatore e il suo staff le cose importanti sono molteplici, ma due sono fondamentali. Preparare una partita e saper leggerla in corso. Quest’ultima è ovviamente la più difficile, la prima c’è Pioli che ha dimostrato specie nelle ultime partite di saper valutare bene l’avversario e la strategia giusta. Ma nella lettura a partita in corso mi ha lasciato un po’ di dubbi.

Bene valorizzare Reijnders in una posizione più bassa in un centrocampo a due, lasciando il Pobega o il Loftus-Cheek di turno in posizione di trequartista, in modo da favorirne gli inserimenti. Male la lettura in corso come a Napoli e soprattutto l’inserimento in corsa di Musah, in palese difficoltà nel ruolo di terzino in una difesa a quattro. Il cambio più giusto e logico era l’inserimento di Florenzi: ti abbassavi di 15 metri impedendo di dare la profondità a Banda e soprattutto eri in vantaggio 2-0 e avevi due frecce davanti da sfruttare nelle ripartenze".