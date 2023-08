Diddi su Reijnders: "Questo è un giocatore che il City, il Real e il Barcellona non hanno"

Luca Diddi, match analyst e allenatore, è stato intervistato da Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube. Ecco le sue parole su Tijjani Reijnders: "Appena è arrivato l'ho detto subito: non meravigliamoci se il Milan, tra due o tre anni, lo rivende a 80 o 90 milioni. Questo è un giocatore che il Barcellona non ha. Il Real Madrid, non ha nessuno come lui. Questo giocatore City di Guardiola, al posto di Gundogan, non ce l'ha. Il Milan è stato bravissimo".