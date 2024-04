Diego Sia festeggia il rinnovo con il Milan: "Il sogno continua"

vedi letture

Giornata memorabile ieri per Diego Sia, attaccante classe 2006 del Milan Primavera e uno dei migliori giocatori della squadra di Ignazio Abate nonché top scorer stagionale con 13 gol insieme al compagno di reparto Francesco Camarda. Il giovane attaccante, come annunciato dal club stesso, ieri ha rinnovato il suo contratto con il Milan fino al 30 giugno 2028: un traguardo importante e meritatissimo per quanto Sia ha fatto vedere sul campo nelle ultime due stagioni in rossonero.

Lo stesso Diego Sia, sul suo profilo Instagram, ha festeggiato la firma con un post in cui ha pubblicato tutti gli scatti del momento solenne a Casa Milan: "Il sogno continua". Tra i commenti molti dei compagni si sono complimentati: da Camarda stesso a Simic, passando per Raveyre, Nsiala, Scotti, Zeroli, Bartesaghi, Liberali e molti altri...