Difensori goleador: nessuno meglio di Theo in Europa dal 2019/2020

Stefano Pioli in una recente uscita pubblica l'ha confermato: dopo mesi complicati Theo Hernandez è tornato ad essere per giocatore determinante che abbiamo imparato a conoscere ed apprezzare sin dai suoi primi momenti al Milan, e le prestazioni offerte soprattutto nell'ultimo mese di campionato lo confermano.

Il gol decisivo segnato contro il Napoli è poi l'ennesima dimostrazione di quanto il francese sia un giocatore completo, nonché uno dei migliori in Europa e nel mondo nel suo ruolo. A confermarlo i dati forniti da Transfermarkt, che per l'appunto incoronano Theo Hernandez come il miglior difensore goleador nei principali 5 campionati europei dalla stagione 2019/2020, con ben 25 gol e 22 assist in 151 partite. A completare il podio di questa particolare classifica l'ex Inter Hakimi, secondo con 24 gol e 34 assist in 145 partite, e l'esterno del Bayern Monaco Raphael Guerrero, che si guadagna invece il gradino più basso del podio con 23 gol e 29 assist in 117 gare.