Difesa a 5, Maldini scherza con Nesta: "Questa domanda me la fai sapendo che non mi piace...". Poi spiega: "Cambio necessario per ritrovare compattezza"

Nel pre-partita di Tottenham-Milan, c'è stato un simpatico siparietto tra Paolo Maldini e Alessandro Nesta a Prime Video sulla scelta di Stefano Pioli di abbandonare la difesa a quattro. Prima di rispondere seriamente alla domanda, il dt rossonero ha scherzato con il suo ex compagno di squadra: "Se mi piace la difesa a 5? Questa domanda me la fai sapendo che non mi piace la difesa a 5 in generale (ride insieme a Nesta, ndr). Abbiamo sempre parlato di quello, abbiamo sempre giocato a quattro. L’idea di cercare compattezza ii un momento difficile è logica. Lo puoi fare attraverso la difesa a 5, attraverso la difesa a 4 con un centrocampista in più, lo puoi fare in mille maniere. Il ruolo mi impone di parlare con l’allenatore, di vedere cosa si può fare per migliorare una situazione che stava diventando delicata.