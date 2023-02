Difesa a tre, come sono cambiati i numeri della retroguardia rossonera

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il Milan dopo la sconfitta pesante contro il Sassuolo, culmine di un mese da horror vissuto a inizio 2023, ha cambiato come è noto il sistema di gioco a partire dal derby del 5 febbraio, sistemandosi con la difesa a tre. Fino al 4 febbraio la media di gol subiti a partita era di 1.4, dal 5 in poi questa si è abbassata sensibilmente: 0.3 la media di gol subiti. Anche i tiri subiti in media sono diminuiti, da 4 a 3.5; così come gli expected gol subiti, da 1.2 a 0.7. Questi i dati riportati oggi da Sky Sport 24.