Difesa più solida, attacco meno prolifico: come sono cambiati i numeri del Milan

La redazione di Sky Sport 24 ha riportato questa mattina alcuni numeri sull'attacco del Milan che, in coincidenza con una miglior solidità difensiva da febbraio in avanti, ha perso un po' della sua prolificità. Prima del 5 febbraio, quando si è giocata la prima gara a tre in retroguardia, il Milan aveva una media gol a partita di 1.8, dopo l'inizio di febbraio la media è calata fino a 0.8. Ciononostante, il dato degli expected goals fa pensare che sia solo un calo di cinismo perchè questa statistica è calata solo da 1.6 a 1.5, quindi non è variata molto.