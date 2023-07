Differenze Serie A-Premier? Loftus: "Qui c'è molta tattica"

MilanNews.it

Intervistato da Milan Tv, il nuovo acquisto rossonero Ruben Loftus-Cheek ha parlato di quelle che sono, secondo lui, le sostanziali differenze tra il campionato da cui proviene, la Premier League, e quello in cui giocherà, la Serie A. Le sue parole: "La Premier League è molto intensa e fisica. Da quanto ho visto la Serie A è molto tattica, ma dovrò vedere e provare come realmente le partite. In passato ho avuto allenatori italiani, erano molto focalizzati sulla tattica".