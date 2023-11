Digiuno rossonero esagerato: ecco da quanti giorni non arriva la vittoria in Serie A

Il Milan sfida questa sera la Fiorentina in campionato: appuntamento alle 20.45 a San Siro. La gara contro i Viola, diretti avversari - a oggi - per un posto in Champions League, è fondamentale per i rossoneri per non far scappare ancora di più Inter e Juventus che, tra l'altro, in questa giornata giocheranno l'una contro l'altra. In sostanza, in Serie A il Milan non può assolutamente più sbagliare: bisogna tornare a vincere.

Già perché il digiuno da vittorie in campionato dei rossoneri è esagerato. La squadra di Pioli non trova i tre punti in Serie A da quasi due mesi: l'ultima vittoria fu quella folle ottenuta a Marassi contro il Genoa. Da quel giorno sono passati ben 49 giorni: era il 7 ottobre. Grazie a quei tre punti il Milan si era guadagnato la testa solitaria della classifica, salvo poi racimolare due punti nelle successive quattro gare, dilapidando il vantaggio.