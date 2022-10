Dinamo Zagabria-Milan, un solo precedente con i rossoneri per l'arbitro Marciniak

MilanNews.it

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Ad arbitrare il match tra Dinamo Zagabria e Milan, valido per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League e in programma martedì alle 21 in Croazia, sarà il polacco Szymon Marciniak; si tratta della seconda volta per lui con i rossoneri: la prima e unica è stata l'anno scorso, quando Tonali e compagni persero per 3-2 ad Anfield con gol annullato per fuorigioco a Kjaer e rigore concesso ai Reds per mani di Bennacer.