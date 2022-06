Dionisi: "Cessioni? Vediamo che succede, ci sta che non vadano tutti via adesso"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Scherza così Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, nell'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Non mi hanno ancora venduto nessuno? Vediamo cosa succede, ci sta che non vadano tutti via adesso, no?". Poi continua: "È arrivato Alvarez, un ragazzo del 2001, un centravanti fisicamente molto diverso da Scamacca. Intanto coccolo i miei con qualche messaggio anche quando sono in Nazionale".