Dionisi: "Il Sassuolo ovvio che non chiuderebbe mai la porta se un giocatore ha una possibilità migliore"

Nella conferenza pre Fiorentina, è stata posta ad Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, la seguente domanda:

Lei ha detto a chiare lettere che Pinamonti sarà il centravanti del Sassuolo l’anno prossimo. Nei giorni scorsi sono arrivate le parole di Carnevali che aprono addirittura alla cessione. Avete cambiato idea o è uno degli argomenti di discussione in sede rinnovo?

"Non sono del tutto d'accordo. Alla tua domanda rispondo in due modi: ma c'è un giocatore sul quale l'a.d. non ha mai chiuso la porta? Come società, il Sassuolo non ha mai chiuso la porta a un giocatore in uscita se ha l'opportunità migliore, ovvio che non chiuderebbe mai la porta se un giocatore ha una possibilità migliore. In questi due anni è successo con Scamacca, Raspadori, Traoré, Locatelli, Marlon, Boga. Potrebbe succedere con qualcuno a breve, mi sembra che era in questo senso la sua affermazione, anche perché carta canta, ho preso. Se rimarrà sarà importante. Ma il se è dovuto a quello che stava dicendo, se ci fossero delle possibilità importanti la valuterebbe, ma lo dice per tutti. Anzi, è stato sin troppo onesto, ma dice se rimarrà sarà un giocatore importante. Io dico che Pinamonti sarà il centravanti dtitolare del Ssssuolo, te lo dice l'allenatore che non ha ancora firmato. Diciamo che stiamo dicendo la stessa cosa".