Dionisi sul Milan: "Non sbaglia mai in casa, anche se arriviamo entrambe con dei problemini"

Vigilia di Milan-Sassuolo per Alessio Dionisi e i neroverdi. Il tecnico degli emiliani parlerà tra poco dalla sala stampa del Mapei Football Center per presentare la prossima sfida di campionato contro i rossoneri. Start previsto ore 11.30.

Come avete vissuto questa settimana e da cosa si può ripartire?

"Dalla prestazione nel secondo tempo, anche se non abbiamo portato a casa niente, però se dobbiamo prendere le cose positive, la prestazione degli ultimi 30 minuti è stata positiva ma non ci possiamo accontentare perché non siamo contenti dei pochi punti ottenuti ma bisogna convincersi di questo e avere la consapevolezza per fare la partita domani perché se andiamo con poca consapevolezza e le orecchie basse domani non avremmo speranze e invece dobbiamo giocarcela, sapendo che non stiamo facendo quello che potremmo e stiamo facendo discretamente, ovvio che stiamo ottenendo poco e niente".

Quali difficoltà domani?

"Il Milan, una squadra forte che non sbaglia mai in casa, ha vinto con il PSG. Ci sono momenti poi durante la stagione e ci arriviamo tutte e due con dei problemini sia numerico che dai risultati".