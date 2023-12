Dionisi sulle condizioni di Berardi: "Incrocio le dite sulla sua presenza"

vedi letture

Vigilia di Milan-Sassuolo per Alessio Dionisi e i neroverdi. Il tecnico degli emiliani parlerà tra poco dalla sala stampa del Mapei Football Center per presentare la prossima sfida di campionato contro i rossoneri. Start previsto ore 11.30.

Quali difficoltà domani?

"Il Milan, una squadra forte che non sbaglia mai in casa, ha vinto con il PSG. Ci sono momenti poi durante la stagione e ci arriviamo tutte e due con dei problemini sia numerico che dai risultati".

Come sta Berardi?

"Domenico non si è allenato il giorno dopo la partita perché era malato, poi ha fatto tutti gli allenamenti con la squadra. Incrocio le dita perché col Genoa c'era, si è ammalato nella notte prima della partita, su questo non posso dare risposte".