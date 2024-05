Dirigente Shakhtar: "De Zerbi propone un calcio propositivo, vincente. Sa far emergere e lanciare i giovani"

Intervenuto ai microfoni di Campi Flegrei tv, Carlo Nicolini, dirigente dello Shakhtar Donetsk, ha parlato così su De Zerbi ed il mercato ucraino: "De Zerbi? Sono stato il suo primo allenatore, conosco e conoscevo sia le qualità umane che tecniche. Propone un calcio propositivo, vincente. Poi è logico che ci vogliono anche i calciatori per vincere. Normale che sia un allenatore ambito da tutti. Ha dimostrato di sapere gestire piazze calde, allo Shakhtar ha fatto bene, nonostante le difficoltà date dalla situazione in città. Sa far emergere e lanciare i giovani".

"Lui a Napoli? È già stato a Napoli da calciatore, sono sicuro che ama la città e conosce De Laurentiis. Sarebbe perfetto per una piazza come Napoli, propone un calcio molto propositivo. Sa gestire la piazza e farsi seguire dai calciatori. Credo che il Napoli abbia bisogno di uno come lui che dia uno scossone".

"Gioielli Shakhtar? Non sarà facile tenere i nostri giocatori più forti, arrivano offerte da campionati allettanti per calciatori di livello. Tutti i nostri calciatori sono sui taccuini delle grandi squadre, sappiamo che sono attenzionati. Noi non tratteniamo nessuno, ma abbiamo in casa tanti giovani di livello".