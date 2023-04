Diritti tv 24/25-28/29: l’Antitrust ha approvato le "Linee Guida della Lega Nazionale Professionisti Serie A"

MilanNews.it

Come riporta il portale Calcio e Finanza (clicca qui per leggere l'articolo completo), l’Antitrust ha approvato le "Linee Guida della Lega Nazionale Professionisti Serie A”, aventi ad oggetto la commercializzazione dei diritti tv relativi al campionato di Serie A, alla Coppa Italia, alla Supercoppa, al Campionato Primavera, alla Coppa Italia Primavera e alla Supercoppa Primavera per le stagioni dalla 2024/25 alla 2028/29. In particolare, secondo l'Antitrust "l’articolazione dei pacchetti dovrà necessariamente essere tale da consentire a diversi operatori, a prescindere dalla piattaforma di riferimento in cui operano, di rappresentare reciprocamente alternative in grado di esercitare una pressione concorrenziale in primo luogo in termini di abbassamento del livello generale dei prezzi praticati ai consumatori finali per la visione delle partite della LNPA. In generale, come già rilevato, la possibilità di offerte da parte di più operatori, senza la previsione di esclusive o di altri meccanismi contrattuali aventi un contenuto o effetto analogo, caratterizzati da vincoli con durata pluriennale, ha l’effetto di stimolare una concorrenza fra diversi operatori basata sul prezzo e sulla qualità del servizio.