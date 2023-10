Diritti tv, Cardinale: "Valutare l'opzione del canale della Lega"

(ANSA) - MILANO, 16 OTT - "Ci sono due strade da percorrere. Si può continuare a lavorare con le società media tradizionali, come abbiamo fatto con successo fino a questo punto. Oppure si può creare la propria media company. E, sapete, con qualcuno come noi, Redbird, nella Seria A, questa seconda opzione è sicuramente da tenere in considerazione e dovrebbe esserlo": lo dice Gerry Cardinale in una intervista a Class Cnbc, dopo aver ricevuto il premio Niaf Da Vinci per la finanza, parlando di diritti TV in Serie A. "Non sono sicuro che questo venga necessariamente accolto con la stessa intensità, ma va bene così. È una cosa nuova, e finché non mi sarà data l'opportunità di valutare diverse opzioni… Il mondo sta diventando molto complicato.

Il mondo dei media - continua Cardinale - dei media sportivi, sta diventando estremamente complicato. Ci sarà un forte consolidamento. I diritti stanno aumentando. Le aziende del settore dei media sono preoccupate da questo aspetto. E dovremo trovare modi diversi per massimizzare il valore dei nostri contenuti". (ANSA).