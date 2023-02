Diritti tv Champions, il 14 le nuove offerte: la Uefa punta a un incasso di 300 milioni

MilanNews.it

Come riferisce questa mattina Il Sole 24 Ore, entro il prossimo martedì 14 febbraio - che curiosamente è la data che segna anche l'inizio delle fasi finali delle competizioni europei - dovrebbero arrivare le offerte sui diritti tv alla Uefa per Champions, Europa e Conference League. La federazione europea, secondo l'indiscrezione, punta a ottenere un incasso di 300 milioni a stagione con le principali concorrenti, in Italia, che rimangono Amazon, Sky, Dazn, Rai e Mediaset.