Diritti tv Coppa Italia e Supercoppa a Mediaset

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - La Coppa Italia e la Supercoppa italiana saranno ancora trasmesse da Mediaset dalla stagione 2024/25 al 2026/27. L'assemblea dei club della Lega Serie A, riunitasi in videoconferenza, ha infatti deciso di accettare la proposta dell'emittente del Biscione che, secondo quanto si apprende, ha messo sul piatto circa 56 milioni di euro (compresa la parte variabile) più due milioni di costi fissi, per un totale di circa 58 milioni di euro a stagione rispetto ai 48 milioni del triennio 2021/24: hanno votato a favore della proposta 18 club, con Napoli e FIorentina astenute. Battuta quindi l'offerta della RAI, che era l'altra emittente rimasta in corsa. (ANSA).