Diritti tv, la Gazzetta: "Rai o Mediaset per la Coppa Italia. A fine luglio il campionato"

Ieri si è tenuta l'Assemblea di Lega con il tema dei diritti tv in primo piano: la Gazzetta dello Sport ha titolato "Rai o Mediaset per la Coppa Italia, a fine luglio si decide per il campionato". Nè per la coppa, nè per la Supercoppa i diritti sono stati assegnati e così si procederà con le trattative private. Stesso discorso vale per il campionato. Non è stato reso noto ufficialmente ma per quanto riguarda le coppe i broadcaster interessati rimangono Rai e Mediaset: si vuole arrivare a un incasso di 60 milioni per i club, a fronte dei 40 attuali. Per il campionato, invece, si deciderà il 26 o il 27 luglio con Dazn che avrà sempre un ruolo da protagonista: rimane da capire chi farà la "spalla".