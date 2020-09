Diritti tv: Lega B chiede incontro urgente a serie A

(ANSA) - ROMA, 17 SET - Un incontro urgente con la Lega di serie A sul tema dei diritti tv e delle media company: lo ha chiesto, all'unanimità, l'Assemblea della Lega di Serie B, riunita oggi in videoconferenza, per "essere fattivamente coinvolta allo scopo non solo di tutelare i diritti delle proprie associate, ma soprattutto di evitare distorsioni strutturali e irreversibili del sistema" L'Assemblea, "preso atto di quanto diffuso dai media in relazione all'intervento di alcuni fondi nella proprietà e nella gestione di beni immateriali potenzialmente di proprietà anche delle proprie associate, preso altresì atto che tali interventi e soprattutto gli ipotizzati criteri di distribuzione di quei beni sarebbero idonei ad alterare il principio dell'equilibrio competitivo che è imposto dalla legge in relazione all'intero comparto industriale del calcio professionistico, chiede formalmente alla Lega di Serie A, riservata in mancanza ogni altra iniziativa, d'esser fattivamente coinvolta nel disegno, allo scopo non solo di tutelare i diritti delle proprie associate, ma soprattutto di evitare distorsioni strutturali e irreversibili del sistema. Invita a questo fine la Lega Serie A a rendersi disponibile nel più breve tempo a incontri operativi oltre che a scambi di documenti".L'Assemblea ha anche discusso della "tempistica adottata per l'esecuzione dei tamponi, anche alla luce delle recenti risposte negative circa un allentamento del Cts, e chiesto un'apertura alle autorità governative, in totale sicurezza, sul tema dell'ingresso del pubblico negli stadi". L'Assemblea della Serie B ha poi approvato "la richiesta di modificare il numero di sostituzioni, portandolo a cinque, e indicato nel presidente della Lega B Mauro Balata il componente del Consiglio di Amministrazione di Lega Calcio Service S.p.A. di spettanza della LNPB. Balata ha inoltre anticipato la volontà di convocazione, nel mese di ottobre, di un'Assemblea su tematiche di politica sportiva, e ha reso noto che la prossima seduta si svolgerà al centro tecnico di Coverciano il primo ottobre". (ANSA).