Diritti tv: nuova proposta da Mediapro

(ANSA) - MILANO, 26 LUG - Dopo oltre venti giorni di trattative fra le parti, Mediapro ha presentato alla Lega Serie A in tarda mattinata una nuova proposta che verrà analizzata dai club lunedì quando è prevista la ripresa dei lavori dell'assemblea, rimasta aperta l'8 luglio quando la delibera era stata rinviata alla luce di alcune criticità sulla proposta del gruppo spagnolo-cinese di partnership per la realizzazione del canale tematico della Serie A. Anche il numero uno di Mediapro, Jaume Roures, nei giorni scorsi è stato a Milano per partecipare al negoziato e cercare di risolvere le questioni più critiche. Secondo quanto filtra è rimasta immutata la parte economica, con un minimo di 1,150 miliardi a stagione (più 55 milioni per i diritti d'autore e 78 milioni per i costi di produzione, con un totale di circa 1,3 miliardi l'anno) ma, oltre a una serie di dettagli legali, sono state rafforzate le garanzie finanziarie da parte del colosso audiovisivo, aspetto che un anno fa aveva fatto saltare l'accordo.