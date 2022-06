Diritti tv, scontro in famiglia tra Casini e De Siervo. Galeotta l'offerta di Bein Sport

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non un momento facile per la Lega di Serie A che, dopo lo scontro con la Figc per quanto riguarda l'indice di liquidità, ha vissuto anche uno scontro al suo interno tra il presidente Lorenzo Casini e l'amministratore delegato Luigi De Siervo. Come riporta oggi il Corriere dello Sport, l'oggetto del contendere è stata una busta portata da De Siervo, durante l'Assemblea, contenente l'offerta di Bein Sport per i diritti tv del campionato di Serie A. Proprio ieri però si doveva votare per l'assegnazione dei diritti tv ad Abu Dhabi Media ma la nuova proposta di un partner storico come Bein ha rimesso tutto in discussione e ha acceso gli animi dei vertici della Lega. La decisione è dunque rimandata al 30 giugno.