Diritti tv: stretta finale Lega A-fondi, riunione a Firenze

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - E' alla stretta finale la trattativa fra la Lega Serie A e il consorzio di fondi di investimento CVC-Advent-Fsi pronti a entrare con una quota del 10% nella futura media company della Lega per la gestione dei diritti tv e commerciali. Si punta a chiudere l'operazione a inizio gennaio e, per dare un'accelerazione all'operazione e affrontare in profondità i nodi irrisolti, l'ormai consueta riunione quotidiana fra le parti è stata organizzata in presenza, oggi e domani, a Firenze. L'occasione ha portato anche al primo incontro fra il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, e quello del Napoli, Aurelio De Laurentiis, dopo la sentenza del Collegio di garanzia dello sport. I due fanno parte del comitato incaricato dai club di portare avanti la trattativa con i fondi, assieme al vicepresidente dell'Udinese, Stefano Campoccia, al ceo della Roma, Guido Fienga, e l'ad del Bologna, Claudio Fenucci. Alla riunione con i rappresentanti dei fondi hanno partecipato anche l'ad della Lega Luigi De Siervo, e gli advisor, Renato Giallombardo e Francesco Gianni per lo studio legale Gop, e Marco Samaja per Lazard. L'obiettivo è arrivare a finalizzare l'operazione entro l'Epifania o al massimo la metà di gennaio. (ANSA).