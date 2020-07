Diritti tv:Setti "abbiamo capito calcio italiano vale molto"

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - "È stata una buona iniziativa, ora vediamo di capire se ci sono le possibilità di fare le cose fatte bene. Nello specifico non ne parliamo ancora perché le cose non sono ancora definite, ma una cosa abbiamo capito, che il calcio italiano vale molto". Lo ha detto il presidente del Verona Maurizio Setti lasciando l'hotel St. Regis di Roma dove si è da poco concluso l'incontro con i presidenti della Serie A voluto da Aurelio De Laurentiis per illustrare il suo progetto sui diritti tv. "È andata bene, niente di che, tutti aggiornamenti che faremo più avanti. In vista di decidere cosa fare da grandi. Quando? Questa è una bella domanda", ha aggiunto il patron dell'Hellas. Lasciando l'hotel, il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha aggiunto: "È andata benissimo, è una cosa molto delicata è importante. Siamo molto uniti come sempre". (ANSA).