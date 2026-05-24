Disastro totale: San Siro fischia in maniera assordante un Milan nuovamente fuori dalla Champions

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Il Milan perde in casa contro il Cagliari ed è fuori dalla Champions League

Questa squadra è da studiare come caso particolare, perché dal sognare di lottare per lo scudetto fino a qualche mese fa oggi chiude il campionato addirittura al sesto posto in classifica. Per il secondo anno di fila il Milan è dunque fuori dalla Champions League. Questo sta a significare solo una cosa: disastro totale.

Ancora una volta, proprio come a Roma contro la Lazio, come contro il Napoli al Maradona oppure contro Como e Parma a San Siro, la formazione rossonera ha sentito e subito troppo la pressione. E questo sta a significare un'altra cosa: nonostante la presenza in rosa di giocatori come Maignan. Rabiot e un Pallone d'Oro come Luka Modric, il Milan non ha avuto né la personalità né tanto meno la cattiveria di aggredire e raggiungere il proprio obiettivo.

I fischi di San Siro

È inevitabile che dopo una sentenza del genere siano arrivati i fischi assordanti di San Siro. Prima della partita c'era entusiasmo e voglia di spingere la squadra verso il traguardo, ma il problema è che dopo il gol di Saelemaekers il Milan si è disunito, quando invece doveva compattarsi e dimostrare tanto, soprattutto alla sua gente.

Tutto ciò è mancato, e quindi i tifosi del Milan hanno accompagnato la squadra negli spogliatoi con una bordata di fischi che difficilmente si dimenticheranno.