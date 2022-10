Disastro Valeri in Fiorentina-Inter dopo quello in Atalanta-Milan: stop in arrivo

MilanNews.it

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Paolo Valeri, arbitro di Fiorentina-Inter, dovrebbe essere fermato dal designatore Rocchi dopo la disastrosa direzione di gara del "Franchi", dove, pur consultando il VAR, non ha assegnato il cartellino rosso all'interista Dimarco in occasione del rigore concesso ai Viola. L'episodio, tra l'altro, è arrivato all'indomani dell'ammissione dell'errore dello stesso Valeri in Atalanta-Milan: “Sull’intervento di Hateober su Leao ho sbagliato e ho commesso un errore. In quel momento ero al Var, nessuno ha protestato, il giocatore si è rialzato subito e il gioco è proseguito. Quel fallo, però, era da rosso fuoco".