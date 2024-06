Disavventura per la Svizzera di Okafor: rubati alcuni Pc dello staff tecnico dall'hotel

vedi letture

Spesso quando si giocano tornei come l'Europeo, le storie che vengono a galla lasciano intendere che sembra che valga tutto, anche danneggiare gli avversari, come quando i tifosi si dilettano a non far dormire le squadre rivali con appostamenti sotto l'albergo. Ciò che emerge dal ritiro della Svizzera però passa ogni limite, anche se non è detto che sia collegato al calcio.

Secondo quanto riporta la Bild infatti, dall'hotel della prossima avversaria dell'Italia (ottavi di finale in programma sabato) sono stati rubati i pc di alcuni membri dello staff tecnico, con annessi al loro interno tutti i dati che raccolgono per lavoro. "Confermo che dall'hotel sono stati rubati tre computer portatili di dipendenti della Federazione Svizzera e che la polizia è stata informata" - ha detto al quotidiano teutonico Adrian Arnold della Federcalcio elvetica. Non è stato specificato che tipo di dati siano effettivamente spariti, ma il portavoce ha precisato che "i dati non sono quelli di cui abbiamo immediatamente bisogno per un'analisi precisa del torneo. Se si trattava di un attacco ai dati della nazionale svizzera, è stato fatto alla squadra sbagliata”.

Pare comunque che le telecamere di sorveglianza dell'hotel abbiano registrato almeno un possibile sospetto e che la polizia lo stia cercando. La portavoce dell'Hotel ha poi spiegato: "Naturalmente stiamo collaborando con le autorità di polizia responsabili, alle quali il materiale fotografico e video è stato immediatamente consegnato"