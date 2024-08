Discorso attacco, Ibrahimovic: "Terza punta? Non vogliamo bloccare i nostri talenti"

Pomeriggio di presentazione in quel di Casa Milan dove Zlatan Ibrahimovic siederà accanto a Youssouf Fofana, nuovo acquisto che arriva dal Monaco e che sarà presentato ai tifosi nel corso dell'intervallo della partita di questa sera contro il Torino. Il senior advisor di RedBird ha preso parte anche alle altre conferenze stampa di presentazione degli altri tre acquisti estivi (Morata, Pavlovic e Emerson Royal) e farà sicuramente un nuovo aggiornamento su quelli che saranno i prossimi 13 giorni di mercato del Milan, dove in molti si aspettano un quinto innesto, specialmente in attacco, ma anche delle uscite visto che la rosa, al momento, è in overbooking e le non convocazioni di Pobega, Adli e Kalulu sono dei segnali importanti.

Il mercato è finito?

"L'allenatore fa l'allenatore, la società fa il resto. Non abbiamo bisogno di fare altri acquisti. Con questi quattro nuovi abbiamo raddoppiato le alternative e poi c'è Milan Futuro. Questi quattro acquisti erano già obiettivi ancora prima di scegliere l'allenatore.Non abbiamo bisogno di cedere nessuno, perché ci sono tante competizioni. Però il mercato chiude quando dico io che chiude. Siamo al giorno 6 su 7".

A che punto sono i rinnovi di Theo Hernandez e Maignan?

"Stiamo parlando. E' tutto sotto controllo, è tutto ok. Noi sappiamo cosa vogliamo da loro e loro sanno cosa vogliono da noi. Si risolve tutto in un minuto p con un po' più di tempo, ma è tutto ok".

Con l'arrivo di Fofana il Milan ha cinque giocatori francesi. La Francia è il paese con più talento?

"Sappiamo che è un paese con grandi talenti. Ci ho giocato quattro anni e c'è una grande scuola di talenti con giocatori che diventano top e per noi, averli, è motivo di orgoglio, specie quando portano risultati. L'importante è una squadra compatta, unita e risultati".

Fofana può arrivare al livello dei top europei nel suo ruolo?

"Youssouf è ancora giovane. Ha margine di crescita. Poi porta equilibrio è stabilità. Abbiamo portato la spina dorsale della squadra in questo mercato, che darà equilibrio alla squadra. Ci piace molto il suo profilo, poi sta all'allenatore farlo rendere al meglio. Siamo sicuri che migliorerà tanto il Milan, poi come giocherà dipende dal mister, lui in campo porta tanto sia a livello difensivo sia a livello offensivo".

State sondando una terza punta?

"La strategia è quella di non voler bloccare i nostri talenti. Con quattro acquisti abbiamo due giocatori per ogni ruolo, in alcuni sono più di due. Siamo fiduciosi nei nostri talenti. Torriani sarà il vice di Maignan, poi quando tornerà Sportiello, avranno concorrenza. Noi non abbiamo paura di mettere i talenti in campo e farli giocare, altrimenti non servono questi talenti. Quando i giocatori vanno in prestito, non li controlli. Loro, stando al Milan, abbiamo il controllo e per questo non portiamo l'extra che non serve. Questi talenti vogliamo farli crescere. Noi giochiamo per vincere, ma non abbiamo paura di lanciarli".

Manu Koné fa parte del settimo giorno?

"Lo stiamo seguendo, che è cresciuto tantio. Ha fatto le Olimpiadi, poi vediamo cosa abbiamo nella nostra testa. Ma si, lo stiamo seguendo. Con Fofana si chiude un po' di spazio per lui, ma vediamo. Manca solo un giorno in cui stiamo creando questo nuovo mondo del Milan".

Quanta mentalità serve al Milan per arrivare sempre tra le prime quattro d'Europa?

"La nostra è una squadra sia per l'Italia sia per l'Europa. E' in Europa che vogliamo tornare in alto. Abbiamo giocatori importanti con esperien