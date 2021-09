DJ Ringo: "Do un 8 al Milan, ben venga il passo indietro della società sui biglietti della Champions"

DJ Ringo, direttore di Virgin Radio, è intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati parlando del Milan e della situazione relativa al caro-biglietti Champions: "Do un 8 al Milan, perché per il momento i giocatori hanno vinto e convinto. Si percepiva voglia di vincere, Tonali è un altro giocatore e vedo un miglioramento anche da parte di Leao. I prezzi per la Champions erano eccessivi, ben venga il passo indietro da parte della società. Stiamo raggiungendo livelli assurdi. Pensate che il biglietto meno caro nel prato di Monza per la F1 costa 120 euro".