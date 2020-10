Dj Ringo sul derby: "Sogno un gol di Theo dopo una cavalcata da 60 metri"

Dj Ringo, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, ha commentato così il derby di domani sera: "I miei derby cominciano e finiscono sempre in macchina, per e da San Siro: equipaggio rigorosamente diviso a metà tra milanisti e interisti, battute e risate prima, sconfitti in silenzio al ritorno. Stavolta il rito cambierà: a casa davanti alla tv, con un poke da consumare prima del fischio di inizio, ho paura che poi finisca di traverso a qualcuno... Sarà un derby surreale, in una Milano irriconoscibile: mi mancheranno i tifosi e lo spettacolo delle coreografie. Il mio uomo è Theo: sogno una cavalcata da 60 metri con cannonata alle spalle di Handanovic. E poi Daniel a sorpresa: un Maldini che segna all’Inter è da romanzo, ringrazio Pioli perché mi ha fatto riscoprire l’importanza dei vivai. Pronostico? Le prime tre le abbiamo vinto soffrendo. E siccome nei derby la sofferenza è garantita...".